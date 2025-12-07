https://ria.ru/20251207/es-2060448668.html
Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют
Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют - РИА Новости, 07.12.2025
Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая главе МИД Польши... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:33:00+03:00
2025-12-07T20:33:00+03:00
2025-12-07T23:04:00+03:00
в мире
европа
россия
кирилл дмитриев
радослав сикорский
илон маск
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
https://ria.ru/20251207/ssha-2060430821.html
https://ria.ru/20251207/franken-2060438983.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, кирилл дмитриев, радослав сикорский, илон маск, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, мид польши
В мире, Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Радослав Сикорский, Илон Маск, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, МИД Польши
Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют
Дмитриев, отвечая главе МИД Польши, заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют