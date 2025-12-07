Рейтинг@Mail.ru
20:33 07.12.2025 (обновлено: 23:04 07.12.2025)
Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС паникуют
в мире, европа, россия, кирилл дмитриев, радослав сикорский, илон маск, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, мид польши
В мире, Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Радослав Сикорский, Илон Маск, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, МИД Польши
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая главе МИД Польши Радославу Сикорскому, заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС в панике.
Ранее Сикорский написал, что Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск хотят разделить Европу и эксплуатировать ее. Затем он спросил, что следует делать Европе, прикрепив опрос с двумя вариантами: капитулировать и сделать Европу снова великой.
"Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой", - написал Дмитриев в социальной сети X, цитируя пост Сикорского.
Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что европейская цивилизация "идет, как лунатик, к забвению". Дмитриев написал в X, что она "не просто идет, а несется". В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой "бюрократического монстра".
