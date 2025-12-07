https://ria.ru/20251207/es-2060414346.html
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев - РИА Новости, 07.12.2025
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", чтобы напомнить, кто... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:38:00+03:00
2025-12-07T14:38:00+03:00
2025-12-07T15:39:00+03:00
сша
в мире
дмитрий медведев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
https://ria.ru/20251206/evropa-2060204560.html
https://ria.ru/20251206/strategiya-2060230804.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дмитрий медведев, евросоюз
США, В мире, Дмитрий Медведев, Евросоюз
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев
Медведев: США продолжают дрессировать ЕС, чтобы напомнить, кто тут хозяин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил
, что США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", чтобы напомнить, кто является хозяином.
"Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка", - написал Медведев в своем канале на платформе MAX.
Зампред Совбеза РФ отметил, что и предприниматель Илон Маск приложил к этому руку, "пожелав распада ЕС". Медведев связал действия бизнесмена со штрафом по отношению к соцсети X.
Кроме того, зампред Совбеза выразил мнение, что для России лучше "великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена".
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США
, в которой требует от Европы
взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине
.