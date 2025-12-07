Рейтинг@Mail.ru
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев - РИА Новости, 07.12.2025
14:38 07.12.2025 (обновлено: 15:39 07.12.2025)
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев
сша, в мире, дмитрий медведев, евросоюз
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", чтобы напомнить, кто является хозяином.
"Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка", - написал Медведев в своем канале на платформе MAX.
