После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка

«

"Луврская история нам помогла. Вы видели, что у нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее (набережные) реставрировали, а потом там строители оставили свои домики - полное безобразие... Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро. Но, правда, мы узнали, что он теперь хочет переехать и разместиться у входа в Эрмитаж с набережной: то было под окнами Рафаэля, а теперь будет под окнами Леонардо да Винчи. Этого произойти не должно", - сказал он журналистам.