После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. После ограбления Лувра Государственный Эрмитаж добился отселения от здания строительного городка, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Луврская история нам помогла. Вы видели, что у нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее (набережные) реставрировали, а потом там строители оставили свои домики - полное безобразие... Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро. Но, правда, мы узнали, что он теперь хочет переехать и разместиться у входа в Эрмитаж с набережной: то было под окнами Рафаэля, а теперь будет под окнами Леонардо да Винчи. Этого произойти не должно", - сказал он журналистам.
Осенью 2025 года Франция столкнулась с серией громких ограблений музеев. В частности, 19 октября грабители пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
