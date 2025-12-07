Рейтинг@Mail.ru
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка - РИА Новости, 07.12.2025
17:46 07.12.2025
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка - РИА Новости, 07.12.2025
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка
После ограбления Лувра Государственный Эрмитаж добился отселения от здания строительного городка, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T17:46:00+03:00
2025-12-07T17:46:00+03:00
франция
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
франция
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
франция, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Франция, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
После ограбления Лувра Эрмитаж добился отселения от строительного городка

Ограбление Лувра помогло Эрмитажу добиться отселения строительного городка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. После ограбления Лувра Государственный Эрмитаж добился отселения от здания строительного городка, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
«

"Луврская история нам помогла. Вы видели, что у нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее (набережные) реставрировали, а потом там строители оставили свои домики - полное безобразие... Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро. Но, правда, мы узнали, что он теперь хочет переехать и разместиться у входа в Эрмитаж с набережной: то было под окнами Рафаэля, а теперь будет под окнами Леонардо да Винчи. Этого произойти не должно", - сказал он журналистам.

Осенью 2025 года Франция столкнулась с серией громких ограблений музеев. В частности, 19 октября грабители пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
20 ноября, 07:56
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
20 ноября, 07:56
 
ФранцияМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
