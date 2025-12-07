https://ria.ru/20251207/ekovas-2060461471.html
ЭКОВАС направляет силы для помощи Бенину
ЭКОВАС направляет силы для помощи Бенину - РИА Новости, 07.12.2025
ЭКОВАС направляет силы для помощи Бенину
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) направляет силы для помощи Бенину, чтобы восстановить порядок в стране после неудавшейся попытки... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:59:00+03:00
2025-12-07T22:59:00+03:00
2025-12-07T23:01:00+03:00
в мире
бенин
нигерия
африканский союз
эковас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059875_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_68327aa3141e71389e474b71aaa1e170.png
https://ria.ru/20251207/benin-2060459556.html
https://ria.ru/20251207/benin-2060431550.html
бенин
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059875_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_d992866076794399e8178a70915b12b3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бенин, нигерия, африканский союз, эковас
В мире, Бенин, Нигерия, Африканский союз, ЭКОВАС
ЭКОВАС направляет силы для помощи Бенину
ЭКОВАС направляет силы для помощи Бенину в восстановлении порядка
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) направляет силы для помощи Бенину, чтобы восстановить порядок в стране после неудавшейся попытки госпереворота, следует из заявления региональной организации.
"Председатель Совета глав государств и правительств ЭКОВАС
отдал приказ о развертывании элементов резервных сил ЭКОВАС в республике Бенин
, который вступает в силу немедленно", - говорится в публикации на сайте сообщества.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве передавало, что военно-воздушные силы Нигерии
наносят удары по целям в Бенине.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Фран Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.
Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз
и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.