МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) направляет силы для помощи Бенину, чтобы восстановить порядок в стране после неудавшейся попытки госпереворота, следует из заявления региональной организации.

"Председатель Совета глав государств и правительств ЭКОВАС отдал приказ о развертывании элементов резервных сил ЭКОВАС в республике Бенин , который вступает в силу немедленно", - говорится в публикации на сайте сообщества.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве передавало, что военно-воздушные силы Нигерии наносят удары по целям в Бенине.

Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Фран Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.

Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.

По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.

Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.