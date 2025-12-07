Ефимов: шесть новых участков реорганизуют по КРТ на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Редевелопмент шести участков по проекту комплексного развития территорий проведут в Ярославском и Лосиноостровском районах на северо-востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Реорганизованы будут пять участков в Ярославском районе, расположенных по адресам: Хибинский проезд, 3 и улица Холмогорская, 6, а также площадка на улице Стартовой, 16 в Лосиноостровском районе. Девелопером проекта выступает Московский фонд реновации. Как отметил замглавы города, обозначенные площади застроят в основном жильем для участников программы реновации: суммарно по проекту КРТ здесь в планах возвести примерно 167 тысяч квадратных метров недвижимости.

"На текущий момент на северо-востоке Москвы реализуются уже 18 проектов комплексного развития территорий площадью почти 136 гектаров. Один из них город одобрил в Ярославском и Лосиноостровском районах, где будет реорганизовано 9,3 гектара территорий. Первые этажи появившихся на этих участках новостроек будут нежилыми: их отведут под размещение магазинов, аптек, сервисов доставки, бытовых служб и других объектов повседневного спроса в шаговой доступности. На одном из участков построят здание для размещения медицинского учреждения. Реализация проекта позволит создать 260 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Поблизости от выбранных для застройки участков уже функционирует вся необходимая москвичам социальная инфраструктура: детские сады и школы, объекты здравоохранения, торговые точки. Вместе с тем, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что Московский фонд реновации в рамках проектов КРТ возводит не только жилье, но и на безвозмездной основе сопутствующую инфраструктуру. В данном случае вблизи Ярославского шоссе будет построена детская поликлиника со стоматологическим отделением на почти 8 тысяч "квадратов", где смогут принимать до 320 маленьких пациентов в смену.

Выбранные для реорганизации участки также имеют хорошую транспортную доступность. Станция Лосиноостровская Ярославского направления МЖД находится поблизости от площадки в Хибинском проезде, а пассажирская платформа Лось в пешей доступности от других площадок застройки.