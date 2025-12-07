https://ria.ru/20251207/dtp-2060455714.html
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки - РИА Новости, 07.12.2025
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки
Автобус и легковушка столкнулись в подмосковной Электростали, шесть человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:45:00+03:00
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
электросталь
московская область (подмосковье)
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки
