В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского - РИА Новости, 07.12.2025
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, сообщает МВД Кировской области. РИА Новости, 07.12.2025
В Кировской области пьяный подросток на квадроцикле сбил полицейского
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости.
Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, сообщает
МВД Кировской области.
Шестого декабря около 23 часов экипаж дорожно-патрульной службы на дороге общего пользования в районе поселка Ганино в Кирове
заметил двигавшийся квадроцикл. Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
"В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить", - говорится в сообщении.
Нарушитель был задержан. Им оказался 17-летний учащийся одной из пригородных школ. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав на управление квадроциклом не имел.
"Сотрудник полиции, пострадавший при исполнении служебных обязанностей, с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении несовершеннолетнего к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.