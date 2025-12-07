В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, сообщает МВД Кировской области.

Шестого декабря около 23 часов экипаж дорожно-патрульной службы на дороге общего пользования в районе поселка Ганино в Кирове заметил двигавшийся квадроцикл. Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

"В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить", - говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан. Им оказался 17-летний учащийся одной из пригородных школ. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав на управление квадроциклом не имел.