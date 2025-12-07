Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского - РИА Новости, 07.12.2025
18:08 07.12.2025
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского - РИА Новости, 07.12.2025
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, сообщает МВД Кировской области. РИА Новости, 07.12.2025
происшествия, кировская область, киров
Происшествия, Кировская область, Киров
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского

В Кировской области пьяный подросток на квадроцикле сбил полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка-водителя квадроцикла, сообщает МВД Кировской области.
Шестого декабря около 23 часов экипаж дорожно-патрульной службы на дороге общего пользования в районе поселка Ганино в Кирове заметил двигавшийся квадроцикл. Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Новосибирской области два человека погибли в ДТП
Вчера, 07:03
"В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить", - говорится в сообщении.
Нарушитель был задержан. Им оказался 17-летний учащийся одной из пригородных школ. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав на управление квадроциклом не имел.
"Сотрудник полиции, пострадавший при исполнении служебных обязанностей, с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении несовершеннолетнего к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Момент ДТП в Улан-Удэ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Женщина, которую сбил мусоровоз в Улан-Удэ, умерла в больнице
Вчера, 09:21
 
ПроисшествияКировская областьКиров
 
 
