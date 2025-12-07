В Новосибирской области два человека погибли в ДТП

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 6 декабря на 966 километре автодороги Р-254, на территории Татарского района, в 22.20 (18.20 мск) произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель автомобиля Tank 500, мужчина, 1978 года рождения двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска, в пути следования во время снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Largus.
В результате лобового столкновения водитель Lada Largus, мужчина, 1957 года рождения, и пассажир, женщина 1953 года рождения, скончались на месте. Водитель Tank 500 и трое пассажиров с травмами доставлены в больницу.