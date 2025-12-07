https://ria.ru/20251207/dom-2060424313.html
Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома
Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома - РИА Новости, 07.12.2025
Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома
Каждый третий россиянин потратил на обустройство дома в 2025 году от 20 до 50 тысяч рублей, еще почти четверть вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:00:00+03:00
2025-12-07T16:00:00+03:00
2025-12-07T16:00:00+03:00
жилье
россия
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641447_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_7b1c1ee06b7f3c25f0695b54c64a6fa5.jpg
https://ria.ru/20251207/privychka-2058910616.html
https://ria.ru/20251205/nalichnye-2057490476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641447_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_9c9e3aaa5886c21300a4cf259bbf73db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, новый год, общество
Жилье, Россия, Новый год, Общество
Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома
Ormatek: треть россиян потратили на обустройство дома 20-50 тыс руб за год
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин потратил на обустройство дома в 2025 году от 20 до 50 тысяч рублей, еще почти четверть вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании Ormatek (данные есть в распоряжении РИА Новости).
"Расходы на обустройство жилья в текущем году оказались разными. Чаще всего россияне называли бюджет от 20 до 50 тысяч рублей — так ответили 31% участников опроса. Еще 23% вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч, а 12% уложились в сумму от 5 до 20 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Еще 14% респондентов вложили в свой интерьер не более 5 тысяч рублей. Крупные вложения встречались значительно реже: 8% потратили до 250 тысяч рублей, 5% - до 500 тысяч, 4% - до 1 миллиона рублей, и лишь 2% сообщили, что их расходы превысили 1 миллиона рублей. Другую сумму трат выбрал 1%.
Активнее всего россияне покупали товары для сна и уюта - матрасы, подушки и постельное белье. На втором месте - бытовая техника и электроника, а на третьем - текстиль и элементы декора. Более 40% респондентов обновляли мебель, а 35% приобрели светильники.
"Большинство участников исследования признались, что расходы на товары для дома увеличились. У 38% они выросли на 10-20%, у 22% - на 20-50%, а 10% сообщили о росте более чем в полтора раза. При этом у 23% уровень трат не изменился, и только 7% отметили снижение", - поделились аналитики.
В исследовании приняли участие 1150 человек из крупных городов России
.