Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин потратил на обустройство дома в 2025 году от 20 до 50 тысяч рублей, еще почти четверть вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании Ormatek (данные есть в распоряжении РИА Новости).

"Расходы на обустройство жилья в текущем году оказались разными. Чаще всего россияне называли бюджет от 20 до 50 тысяч рублей — так ответили 31% участников опроса. Еще 23% вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч, а 12% уложились в сумму от 5 до 20 тысяч рублей", - сказано в исследовании.

Еще 14% респондентов вложили в свой интерьер не более 5 тысяч рублей. Крупные вложения встречались значительно реже: 8% потратили до 250 тысяч рублей, 5% - до 500 тысяч, 4% - до 1 миллиона рублей, и лишь 2% сообщили, что их расходы превысили 1 миллиона рублей. Другую сумму трат выбрал 1%.

Активнее всего россияне покупали товары для сна и уюта - матрасы, подушки и постельное белье. На втором месте - бытовая техника и электроника, а на третьем - текстиль и элементы декора. Более 40% респондентов обновляли мебель, а 35% приобрели светильники.

"Большинство участников исследования признались, что расходы на товары для дома увеличились. У 38% они выросли на 10-20%, у 22% - на 20-50%, а 10% сообщили о росте более чем в полтора раза. При этом у 23% уровень трат не изменился, и только 7% отметили снижение", - поделились аналитики.