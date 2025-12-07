Рейтинг@Mail.ru
09:47 07.12.2025 (обновлено: 09:54 07.12.2025)
Боты ЕС накручивают результаты опроса о свободе слова, заявил Дмитриев
в мире, брюссель, россия, кирилл дмитриев, илон маск, еврокомиссия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Брюссель, Россия, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что боты ЕС накручивают в свою пользу результаты его опроса среди пользователей соцсети Х о том, кого они поддерживают в дебатах в свободе слова: Брюссель или американского предпринимателя Илона Маска.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В ответ Маск сравнил действия европейских властей в отношении X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"), а затем призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Маск раскритиковал Европу за наложенный ею штраф на соцсеть Х
5 декабря, 22:29
"Европейские бюрократы внезапно получили почти такую ​​же поддержку в опросе о свободе слова, как и Илон. Досрочное голосование составило 96% за Илона и 4% за Брюссель, пока паникующие боты ЕС не бросились искажать результаты. Количество ботов зашкаливает. Попробуйте провести похожие опросы, чтобы заставить ботов работать", - написал он в соцсети Х.
Дмитриев также приложил свежие результаты голосования, согласно которым теперь Брюссель поддерживают 48%, а Маска 52% проголосовавших в его опросе.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск призвал ликвидировать ЕС
6 декабря, 15:54
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреБрюссельРоссияКирилл ДмитриевИлон МаскЕврокомиссияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
