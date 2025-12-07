МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил , что боты ЕС накручивают в свою пользу результаты его опроса среди пользователей соцсети Х о том, кого они поддерживают в дебатах в свободе слова: Брюссель или американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В ответ Маск сравнил действия европейских властей в отношении X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"), а затем призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.

"Европейские бюрократы внезапно получили почти такую ​​же поддержку в опросе о свободе слова, как и Илон. Досрочное голосование составило 96% за Илона и 4% за Брюссель, пока паникующие боты ЕС не бросились искажать результаты. Количество ботов зашкаливает. Попробуйте провести похожие опросы, чтобы заставить ботов работать", - написал он в соцсети Х.

Дмитриев также приложил свежие результаты голосования, согласно которым теперь Брюссель поддерживают 48%, а Маска 52% проголосовавших в его опросе.

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.