В Китае нашли новые следы динозавров
Наука
 
15:48 07.12.2025
В Китае нашли новые следы динозавров
В Китае нашли новые следы динозавров - РИА Новости, 07.12.2025
В Китае нашли новые следы динозавров
Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, возраст находки оценивается в 200 миллионов лет,... РИА Новости, 07.12.2025
В Китае нашли новые следы динозавров

На юго-западе Китая нашли следы динозавров возрастом около 200 миллионов лет

ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, возраст находки оценивается в 200 миллионов лет, пишет газета China Daily.
Первоначально необычные следы на скалах в городском уезде Дуцзянъянь юго-западной провинции Сычуань нашел один из туристов. Впоследствии подлинность находки подтвердила исследовательская группа под руководством доцента Син Лида из Китайского университета геологических наук.
Останки динозавра, которые были обнаружены в 2007 году в провинции Юньнань на юго-западе Китая
Китайские ученые открыли новый вид динозавра раннего юрского периода
16 декабря 2024, 18:10
16 декабря 2024, 18:10
Ученые определили следы тероподов разных размеров, а также следы хиротериевого типа, которые приписываются ранним архозаврам.
"Исследователи обнаружили рядом со следами фрагменты окаменевшей древесины, включая упавшие бревна и вертикально стоящие пни, сохранившиеся на месте, что предоставляет дополнительную информацию о природе местной экосистемы более 200 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.
По словам Син Лида, находка является особенно ценной, так как обнаруженные следы сохранились как минимум в четырех слоях, что свидетельствует о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода.
Газета отмечает, что находка поможет ученым лучше понять раннюю эволюционную историю динозавров в Китае.
Археологи за работой
"Такого еще не встречали". Что нашли археологи на Урале
6 декабря, 08:00
6 декабря, 08:00
 
НаукаКитайСычуаньВ мире
 
 
