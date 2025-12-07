https://ria.ru/20251207/dino-2060421634.html
В Китае нашли новые следы динозавров
В Китае нашли новые следы динозавров
В Китае нашли новые следы динозавров
Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, возраст находки оценивается в 200 миллионов лет
В Китае нашли новые следы динозавров
На юго-западе Китая нашли следы динозавров возрастом около 200 миллионов лет
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости.
Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, возраст находки оценивается в 200 миллионов лет, пишет
газета China Daily.
Первоначально необычные следы на скалах в городском уезде Дуцзянъянь юго-западной провинции Сычуань
нашел один из туристов. Впоследствии подлинность находки подтвердила исследовательская группа под руководством доцента Син Лида из Китайского университета геологических наук.
Ученые определили следы тероподов разных размеров, а также следы хиротериевого типа, которые приписываются ранним архозаврам.
"Исследователи обнаружили рядом со следами фрагменты окаменевшей древесины, включая упавшие бревна и вертикально стоящие пни, сохранившиеся на месте, что предоставляет дополнительную информацию о природе местной экосистемы более 200 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.
По словам Син Лида, находка является особенно ценной, так как обнаруженные следы сохранились как минимум в четырех слоях, что свидетельствует о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода.
Газета отмечает, что находка поможет ученым лучше понять раннюю эволюционную историю динозавров в Китае
.