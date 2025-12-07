Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА, у Демина 8 очков
07:46 07.12.2025
"Бруклин" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА, у Демина 8 очков
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер, на счету которого 35 очков. У его партнера по команде Ника Клэкстона трипл-дабл (14 очков, 11 подборов, 10 передач). В составе соперника больше всех очков набрал Трей Мерфи (23).
НБА
07 декабря 2025 • начало в 01:00
Завершен
Бруклин
119 : 101
Нью-Орлеан
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал восемь очков, совершил четыре подбора и отдал семь результативных передач за 25 минут на площадке.
"Бруклин" (6 побед, 17 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Нью-Орлеан" (3 победы, 21 поражение) идет на последней, 15-й строчке на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Атланта Хокс" - 116:131;
"Детройт Пистонс" - "Милуоки Бакс" - 124:112;
"Кливленд Кавальерс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 94:99;
"Майами Хит" - "Сакраменто Кингз" - 111:127;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 109:106;
"Даллас Маверикс" - "Хьюстон Рокетс" - 122:109.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Денвер" обыграл "Атланту" в матче НБА благодаря 40 очкам Йокича
6 декабря, 10:18
 
