В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
20:20 07.12.2025
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц - РИА Новости, 07.12.2025
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц и спал с ними, РИА Новости, 07.12.2025
происшествия
россия
воронеж
воронежская область
анна левченко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, воронеж, воронежская область, анна левченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область, Анна Левченко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц

В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, который совращал школьниц

ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц и спал с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила, что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
В СК не уточнили, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. Левченко сообщила в своей группе в соцсети "ВКонтакте", что дело возбуждено по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
Детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что взяла ситуацию на личный контроль.
ПроисшествияРоссияВоронежВоронежская областьАнна ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
