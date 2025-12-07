В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц

ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц и спал с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В СК не уточнили, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. Левченко сообщила в своей группе в соцсети "ВКонтакте", что дело возбуждено по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).