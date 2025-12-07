https://ria.ru/20251207/delo-2060447521.html
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшего школьниц
СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц и спал с ними
ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц и спал с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко
сообщила, что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа
. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК
физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в СУ СК России
по Воронежской области
.
В СК не уточнили, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. Левченко сообщила в своей группе в соцсети "ВКонтакте", что дело возбуждено по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
Детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что взяла ситуацию на личный контроль.