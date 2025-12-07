https://ria.ru/20251207/cif-2060426976.html
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями - РИА Новости, 07.12.2025
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
канада
мексика
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
сша
канада
мексика
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
Новик: возможный отказ США от свободной торговли с соседями грозит шоком миру
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный удар по промышленности и инвестициям, заявил РИА Новости заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп
может принять решение о выходе Вашингтона
из соглашения о свободной торговле с Канадой
и Мексикой (USMCA) в 2026 году. Согласно условиям соглашения, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
"Выход США из USMCA может стать шоком не только для Северной Америки
, но и для мировой экономики. Нарушатся международные цепочки поставок, вырастет глобальная инфляция на товары с высокой долей североамериканской сборки... Это вызовет рост импортных цен и инфляционное давление, спад промышленного производства в уязвимых секторах и особенно сильный удар по Мексике
. США также ощутят удорожание комплектующих и риск снижения производства и инвестиций", - отметил аналитик.
По прогнозам эксперта, если USMCA прекратит действие, то товары, которые ранее Канада и Мексика беспошлинно ввозили в США, попадут под американские тарифные ограничения - от 2% до 25%. Такой шаг приведет к удорожанию мексиканских и канадских товаров.
Наибольший удар придется на такие сектора, как автопром, электроника, металлы, энергетика и финансовые рынки, при этом особо заметно решение скажется на развивающихся странах. "Возможны новые торговые трения, нестабильность цепочек поставок и рост транзакционных издержек из-за необходимости переоценки происхождения, логистики и адаптации контрактов", - полагает эксперт.