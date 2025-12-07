Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный удар по промышленности и инвестициям, заявил РИА Новости заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году. Согласно условиям соглашения, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.

"Выход США из USMCA может стать шоком не только для Северной Америки , но и для мировой экономики. Нарушатся международные цепочки поставок, вырастет глобальная инфляция на товары с высокой долей североамериканской сборки... Это вызовет рост импортных цен и инфляционное давление, спад промышленного производства в уязвимых секторах и особенно сильный удар по Мексике . США также ощутят удорожание комплектующих и риск снижения производства и инвестиций", - отметил аналитик.

По прогнозам эксперта, если USMCA прекратит действие, то товары, которые ранее Канада и Мексика беспошлинно ввозили в США, попадут под американские тарифные ограничения - от 2% до 25%. Такой шаг приведет к удорожанию мексиканских и канадских товаров.