Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/cif-2060426976.html
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями - РИА Новости, 07.12.2025
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями
Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:22:00+03:00
2025-12-07T16:22:00+03:00
в мире
сша
канада
мексика
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20251207/ssha-2060425142.html
https://ria.ru/20251204/sovetniki-2059888571.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт рассказал, чем грозит возможный отказ США от торговли с соседями

Новик: возможный отказ США от свободной торговли с соседями грозит шоком миру

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возможный выход США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой создаст шок для мировой экономики: инфляция вырастет, а также будет нанесен сильный удар по промышленности и инвестициям, заявил РИА Новости заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году. Согласно условиям соглашения, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Клинтон заявила, что Китай вытесняет США в Африке
Вчера, 16:05
"Выход США из USMCA может стать шоком не только для Северной Америки, но и для мировой экономики. Нарушатся международные цепочки поставок, вырастет глобальная инфляция на товары с высокой долей североамериканской сборки... Это вызовет рост импортных цен и инфляционное давление, спад промышленного производства в уязвимых секторах и особенно сильный удар по Мексике. США также ощутят удорожание комплектующих и риск снижения производства и инвестиций", - отметил аналитик.
По прогнозам эксперта, если USMCA прекратит действие, то товары, которые ранее Канада и Мексика беспошлинно ввозили в США, попадут под американские тарифные ограничения - от 2% до 25%. Такой шаг приведет к удорожанию мексиканских и канадских товаров.
Наибольший удар придется на такие сектора, как автопром, электроника, металлы, энергетика и финансовые рынки, при этом особо заметно решение скажется на развивающихся странах. "Возможны новые торговые трения, нестабильность цепочек поставок и рост транзакционных издержек из-за необходимости переоценки происхождения, логистики и адаптации контрактов", - полагает эксперт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров
4 декабря, 19:52
 
В миреСШАКанадаМексикаДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала