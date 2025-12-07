МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное".
"В Чернигове слышен взрыв", — говорится в его Telegram-канале.
Вскоре появилась информация о втором таком инциденте в городе. Также взрывы прогремели в Сумах и Запорожье.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кременчуге. Власти Полтавской области признали, что повреждения получили энергетические объекты.
Удар возмездия
Накануне российские войска атаковали объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК. Это стало ответом на удары ВСУ по гражданским целям.
По данным Минэнерго Украины, части Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей остались без света.
В субботу во всех украинских регионах действовали почасовые графики отключений. Местные власти подтвердили повреждение объектов энергетики в Киевской и Одесской областях. В Днепропетровской пострадала Криворожская ТЭС.
Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
