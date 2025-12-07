https://ria.ru/20251207/bespilotniki-2060386469.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА и план "Ковер" отменены в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
оренбургская область
оренбург
орск
евгений солнцев
безопасность, оренбургская область, оренбург, орск, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Оренбургская область, Оренбург, Орск, Евгений Солнцев
