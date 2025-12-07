Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 07.12.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.12.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА и план "Ковер" отменены в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 07.12.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области отменили угрозу атаки беспилотников и план "Ковер"

Вид на Оренбург
Вид на Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в медиабанк
Вид на Оренбург. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА и план "Ковер" отменены в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Опасность была объявлена в 3.09 мск, она длилась около пяти часов. План "Ковер" был введён в 4.36 мск и продлился около четырёх часов.
"Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области! Режим воздушных ограничений – план "Ковер" – снят. Аэропорты Оренбурга и Орска работают в обычном режиме", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Самолет в небе
В семи аэропортах сняли ограничения на полеты
Вчера, 08:31
Заголовок открываемого материала