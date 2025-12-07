https://ria.ru/20251207/bespilotniki-2060384886.html
Над двумя российскими регионами сбили шесть украинских дронов
Над двумя российскими регионами сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 07.12.2025
Над двумя российскими регионами сбили шесть украинских дронов
Средства ПВО в период с 7.00 мск до 8.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской и Курской... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Над двумя российскими регионами сбили шесть украинских дронов
Над Брянской и Курской областями сбили шесть дронов ВСУ за час