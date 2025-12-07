Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 07.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ
Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ
Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его спасла рыбацкая леска, в которой запутался пытавшийся его атаковать украинский... РИА Новости, 07.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ

РИА Новости: рыбацкая леска спасла жителя Торского от удара беспилотника ВСУ

Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его спасла рыбацкая леска, в которой запутался пытавшийся его атаковать украинский БПЛА.
"Он (БПЛА – ред.) пытался в трубу (воздуховод дома – ред.) что-то кинуть. У меня обмотанная леска валялась, он запутался в нее и не взорвался", – сказал Мединцев.
По его словам, после этого случая он принял решение эвакуироваться из родного села, несмотря на высокую опасность.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
