Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ

ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его спасла рыбацкая леска, в которой запутался пытавшийся его атаковать украинский БПЛА.

"Он (БПЛА – ред.) пытался в трубу (воздуховод дома – ред.) что-то кинуть. У меня обмотанная леска валялась, он запутался в нее и не взорвался", – сказал Мединцев.

По его словам, после этого случая он принял решение эвакуироваться из родного села, несмотря на высокую опасность.