22:47 07.12.2025 (обновлено: 22:52 07.12.2025)
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент
Президент Бенина Патрис Талон заявил в видеообращении к нации, что военные смогли зачистить страну от участников провалившейся попытки госпереворота.
в мире, бенин
В мире, Бенин
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент

Президент Бенина заявил, что страну полностью зачистили от участников мятежа

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - РИА Новости. Президент Бенина Патрис Талон заявил в видеообращении к нации, что военные смогли зачистить страну от участников провалившейся попытки госпереворота.
"Совместно с военными мы сумели полностью зачистить территорию страны от участников мятежа и подавить сопротивление", - сказал он. Трансляция велась телеканалом BeninTV.
Истребители F-7NI ВВС Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ
Вчера, 22:37
 
В миреБенин
 
 
