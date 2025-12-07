https://ria.ru/20251207/benin-2060460351.html
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент - РИА Новости, 07.12.2025
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент
Президент Бенина Патрис Талон заявил в видеообращении к нации, что военные смогли зачистить страну от участников провалившейся попытки госпереворота. РИА Новости, 07.12.2025
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент
