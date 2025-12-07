ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии, передает агентство AFP.

« "Нигерийские военно-воздушные силы наносят удары по целям", — говорится в публикации со ссылкой на источник в правительстве.

ЭКОВАС , в свою очередь, направит в Бенин военных для восстановления порядка после попытки смены власти.

Попытка госпереворота

В воскресенье группа военных ворвалась в здание национального телевидения Бенина и утверждала, что отстранила от власти президента Патриса Талона и закрыла границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя руководителем "комитета по восстановлению".

По данным СМИ, мятежники пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передавало, что Патрис Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям. Позднее местное МВД сообщило о возвращении порядка. Президент, со своей стороны, заявил, что власти полностью зачистили Бенин от участников путча.

Как рассказали РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, но люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.

Попытку госпереворота осудили Африканский союз и блок ЭКОВАС. Последний заявил о готовности в случае необходимости развернуть в Бенине военные резервы для поддержания территориальной целостности.

Бенин — государство в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.