Рейтинг@Mail.ru
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 07.12.2025 (обновлено: 23:45 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/benin-2060459556.html
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ
Объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии, передает агентство AFP. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:37:00+03:00
2025-12-07T23:45:00+03:00
в мире
нигерия
бенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152959/28/1529592828_0:57:1100:676_1920x0_80_0_0_173529c12b1d6a475e52cb2a186a7c27.jpg
https://ria.ru/20251207/benin-2060444518.html
https://ria.ru/20251207/benin-2060431550.html
нигерия
бенин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152959/28/1529592828_62:0:1039:733_1920x0_80_0_0_1f24256442c1ab7cb197c0068f60df9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, бенин
В мире, Нигерия, Бенин
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ

AFP: ВВС Нигерии наносят удары по целям в Бенине

© Фото : Kenneth IwelumoИстребители F-7NI ВВС Нигерии
Истребители F-7NI ВВС Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Kenneth Iwelumo
Истребители F-7NI ВВС Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии, передает агентство AFP.
«
"Нигерийские военно-воздушные силы наносят удары по целям", — говорится в публикации со ссылкой на источник в правительстве.
Военные на улице в Котону, Бенин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Лидер мятежников в Бенине находится в бегах, сообщили СМИ
Вчера, 19:41
ЭКОВАС, в свою очередь, направит в Бенин военных для восстановления порядка после попытки смены власти.

Попытка госпереворота

В воскресенье группа военных ворвалась в здание национального телевидения Бенина и утверждала, что отстранила от власти президента Патриса Талона и закрыла границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя руководителем "комитета по восстановлению".
По данным СМИ, мятежники пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передавало, что Патрис Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям. Позднее местное МВД сообщило о возвращении порядка. Президент, со своей стороны, заявил, что власти полностью зачистили Бенин от участников путча.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, но люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз и блок ЭКОВАС. Последний заявил о готовности в случае необходимости развернуть в Бенине военные резервы для поддержания территориальной целостности.

Бенин — государство в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.

В ноябре парламент Бенина одобрил поправку к конституции, согласно которой президентские полномочия продлевают с пяти до семи лет. Как сообщало AFP, Патрис Талон планировал уйти в отставку в следующем апреле после десяти лет пребывания у власти.
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Бенине задержали организаторов попытки госпереворота, сообщили СМИ
Вчера, 17:19
 
В миреНигерияБенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала