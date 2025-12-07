Рейтинг@Mail.ru
Лидер мятежников в Бенине находится в бегах, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
19:41 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/benin-2060444518.html
Лидер мятежников в Бенине находится в бегах, сообщили СМИ
в мире, бенин
В мире, Бенин
Лидер мятежников в Бенине находится в бегах, сообщили СМИ

Лидер мятежников в Бенине подполковник Тигри находится в бегах

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - РИА Новости. Лидер мятежников в Бенине подполковник Паскаль Тигри, объявивший себя по телевидению главой военного комитета по восстановлению в ходе попытки госпереворота, находится в бегах вместе с некоторыми другими организаторами мятежа, сообщает издание 24heuresauBenin.
"По согласующимся источникам, некоторые из них (мятежников - ред.) находятся в бегах. Среди них полковник Тигри", - сообщает СМИ.
Военные и сотрудники служб безопасности Бенина активно разыскивают мятежников, передает издание.
Ранее агентство Франс пресс со ссылкой на источники сообщило о задержании около десятка участников мятежа, в числе которых были и организаторы. По информации агентства Рейтер со ссылкой на представителя правительства Бенина, задержаны 14 человек.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Фран Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.
Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.
