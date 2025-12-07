Военные на улице в Котону, Бенин

© AP Photo Военные на улице в Котону, Бенин

ЭКОВАС сообщило о готовности развернуть вооруженные силы в Бенине

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) на фоне провалившейся попытки госпереворота в Бенине Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) на фоне провалившейся попытки госпереворота в Бенине сообщило о готовности развернуть вооружённые силы для обеспечения территориальной целостности этой страны.

ЭКОВАС поддержит правительство и народ всеми необходимыми средствами, включая развёртывание региональных резервных сил, чтобы защитить конституцию и территориальную целостность Бенина", - сказано в опубликованном заявлении организации.

Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти, действие конституции и деятельность политических партий приостанавливается. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Фран Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.

Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.

По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.