В Бенине задержали организаторов попытки госпереворота, сообщили СМИ

© Фото : соцсети Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине

ПРЕТОРИЯ, 7 дек — РИА Новости. Силовые структуры Бенина задержали организаторов попытки госпереворота, пишет AFP.

« "Один источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". <...> Среди них есть зачинщики путча", — говорится в публикации.

Попытка госпереворота в Бенине

В воскресенье группа военных ворвалась в здание национального телевидения и утверждала, что отстранила от власти президента Патриса Талона и закрыла границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя руководителем комитета по восстановлению.

По данным СМИ, мятежники пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передавал, что Патрис Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям. Позднее местное МВД сообщило о возвращении порядка.

Как рассказали РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, но люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.

ЭКОВАС . Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности. Попытку госпереворота осудили Африканский союз . Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности.

Бенин — государство в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.