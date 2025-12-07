В Бенине задержали организаторов попытки госпереворота, сообщили СМИ

ПРЕТОРИЯ, 7 дек — РИА Новости. Силовые структуры Бенина задержали организаторов попытки госпереворота, пишет AFP.
"Один источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". <...> Среди них есть зачинщики путча", — говорится в публикации.
Попытка госпереворота в Бенине
В воскресенье группа военных ворвалась в здание национального телевидения и утверждала, что отстранила от власти президента Патриса Талона и закрыла границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя руководителем комитета по восстановлению.
По данным СМИ, мятежники пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передавал, что Патрис Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям. Позднее местное МВД сообщило о возвращении порядка.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, но люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности.
Бенин — государство в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.
В ноябре парламент Бенина одобрил поправку к конституции, согласно которой президентские полномочия продлевают с пяти до семи лет. Как сообщало AFP, Патрис Талон планировал уйти в отставку в следующем апреле после десяти лет пребывания у власти.