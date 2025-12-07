Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/benin-2060417405.html
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине - РИА Новости, 07.12.2025
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине
Попытка переворота в Бенине в воскресенье может быть связана с желанием западных спецслужб дестабилизировать страну в преддверии выборов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:04:00+03:00
2025-12-07T15:04:00+03:00
в мире
бенин
россия
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060400573_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_fef7bd160773f68be968af8a9451f0e3.jpg
https://ria.ru/20251207/benin-2060406980.html
https://ria.ru/20251207/benin-2060403911.html
бенин
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060400573_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9c91d2be62e4f19dcba28c00b32e45a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бенин, россия, африка
В мире, Бенин, Россия, Африка
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине

Глава СОМБ: ситуация в Бенине может быть планом Запада по дестабилизации региона

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Попытка переворота в Бенине в воскресенье может быть связана с желанием западных спецслужб дестабилизировать страну в преддверии выборов, заявил РИА Новости глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Попытка переворота может быть связана с подготовкой к выборам. Западные спецслужбы и их местные агенты вполне могут стремиться посеять неразбериху, чтобы ослабить страну и весь регион, используя важный политический переход. Даже если правительство Бенина удержит ситуацию под контролем, давление будет нарастать", - заявил Иванов.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Глава МИД Бенина заявил, что значительная часть армии лояльна властям
Вчера, 13:18
Глава СОМБ высказал мнение, что Бенин подвергается серьёзному политическому давлению в связи с попытками действовать независимо во внешней политике.
"Бенин, который проводит независимую политику, пытаясь балансировать между разными сторонами, мог стать удобной мишенью для различных сил, и сейчас страну пытаются втянуть в чужие геополитические игры. Можно вспомнить, что флаг Бенина используется в гибридной войне против России — приходит на ум история с незаконным задержанием танкера "Боракай" французами под надуманным предлогом… Наш опыт показывает: стабильность в Африке возможна только когда страны сами определяют свою судьбу без диктата извне", - подчеркнул Иванов.
В воскресенье группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением BeninTV и утверждала, что приостановила действие конституции, политических партий и закрывает границы.
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота
Вчера, 12:46
 
В миреБенинРоссияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала