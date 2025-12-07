https://ria.ru/20251207/benin-2060417405.html
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Попытка переворота в Бенине в воскресенье может быть связана с желанием западных спецслужб дестабилизировать страну в преддверии выборов, заявил РИА Новости глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Попытка переворота может быть связана с подготовкой к выборам. Западные спецслужбы и их местные агенты вполне могут стремиться посеять неразбериху, чтобы ослабить страну и весь регион, используя важный политический переход. Даже если правительство Бенина
удержит ситуацию под контролем, давление будет нарастать", - заявил Иванов.
Глава СОМБ высказал мнение, что Бенин подвергается серьёзному политическому давлению в связи с попытками действовать независимо во внешней политике.
"Бенин, который проводит независимую политику, пытаясь балансировать между разными сторонами, мог стать удобной мишенью для различных сил, и сейчас страну пытаются втянуть в чужие геополитические игры. Можно вспомнить, что флаг Бенина используется в гибридной войне против России
— приходит на ум история с незаконным задержанием танкера "Боракай" французами под надуманным предлогом… Наш опыт показывает: стабильность в Африке
возможна только когда страны сами определяют свою судьбу без диктата извне", - подчеркнул Иванов.
В воскресенье группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением BeninTV и утверждала, что приостановила действие конституции, политических партий и закрывает границы.