Глава МВД Бенина объявил о возвращении порядка в стране, сообщили СМИ
Глава МВД Бенина объявил о возвращении порядка в стране, сообщили СМИ
Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду объявил по национальному телевидению о восстановлении порядка в стране после попытки военными провести госпереворот. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
бенин
бенин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду объявил по национальному телевидению о восстановлении порядка в стране после попытки военными провести госпереворот.
"Вооружённые силы Бенина
... верные своей присяге... остались республиканскими. Их ответ позволил сохранить контроль над ситуацией и сорвать маневр", - сказал министр.
От лица правительства министр призвал население страны вернуться к обычным делам.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти, действие конституции и деятельность политических партий приостанавливается. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.