В Бенине сообщили о задержании военных, предпринявших попытку переворота
В Бенине сообщили о задержании военных, предпринявших попытку переворота
В Бенине сообщили о задержании военных, предпринявших попытку переворота
Республиканская гвардия Бенина взяла под контроль офис национального телевидения, ранее захваченный группой военных, и задержала участников попытки переворота,... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:08:00+03:00
2025-12-07T14:08:00+03:00
2025-12-07T14:13:00+03:00
в мире
бенин
бенин
Новости
ru-RU
в мире, бенин
В Бенине сообщили о задержании военных, предпринявших попытку переворота
Республиканская гвардия Бенина задержала пытавшихся устроить переворот военных