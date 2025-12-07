Рейтинг@Mail.ru
Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 07.12.2025 (обновлено: 13:42 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/benin-2060408737.html
Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ
Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ
Группа бенинских военных, совершивших попытку военного переворота и захвативших здание национального телевидения, взяли его работников в заложники,... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:35:00+03:00
2025-12-07T13:42:00+03:00
в мире
бенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:64:680:447_1920x0_80_0_0_a9a4249132c2a4e32564a7a1b37ba989.jpg
бенин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_02752b6d6e7f8a5e5a1b0a7d5ae102fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бенин
В мире, Бенин
Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ

Путчисты в Бенине захватили работников ТВ в заложники, военные окружили здание

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Группа бенинских военных, совершивших попытку военного переворота и захвативших здание национального телевидения, взяли его работников в заложники, республиканская гвардия окружила здание, сообщило издание Actualites229 со ссылкой на источники в силовых структурах.
«
"Попытка переворота провалилась. Республиканская гвардия окружила здание национального телевидения Бенина и выполняет свою работу… Республиканская гвардия в настоящее время вытесняет путчистов из здания. Заговорщики взяли работников учреждения в заложники", - пишет издание.
В воскресенье группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением BeninTV и утверждает, что приостановила действие конституции, политических партий и закрывает границы. Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что значительная часть армии лояльна властям и контролирует ситуацию в стране.
 
В миреБенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала