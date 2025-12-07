Путчисты в Бенине захватили работников нацТВ в заложники, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Группа бенинских военных, совершивших попытку военного переворота и захвативших здание национального телевидения, взяли его работников в заложники, республиканская гвардия окружила здание, сообщило издание Actualites229 со ссылкой на источники в силовых структурах.
«
"Попытка переворота провалилась. Республиканская гвардия окружила здание национального телевидения Бенина и выполняет свою работу… Республиканская гвардия в настоящее время вытесняет путчистов из здания. Заговорщики взяли работников учреждения в заложники", - пишет издание.
В воскресенье группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением BeninTV и утверждает, что приостановила действие конституции, политических партий и закрывает границы. Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что значительная часть армии лояльна властям и контролирует ситуацию в стране.