Глава МИД Бенина заявил, что значительная часть армии лояльна властям
13:18 07.12.2025
Глава МИД Бенина заявил, что значительная часть армии лояльна властям
2025-12-07T13:18:00+03:00
2025-12-07T13:18:00+03:00
в мире
бенин
бенин
в мире, бенин
В мире, Бенин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари на фоне попытки переворота заявил, что значительная часть армии лояльна властям и контролирует ситуацию в стране.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти, действие конституции и деятельность политических партий приостанавливается. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Фран Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.
"Наблюдается попытка переворота, но ситуация под контролем. Сейчас это небольшая группа военных. Значительная часть армии по-прежнему сохраняет лояльность, и мы контролируем ситуацию", - заявил министр агентству Рейтер.
Он отметил, что заговорщики смогли лишь захватить контроль над государственным телевидением, и сигнал был прерван на несколько минут, добавляет агентство.
