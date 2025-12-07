Глава МИД Бенина заявил, что значительная часть армии лояльна властям

"Наблюдается попытка переворота, но ситуация под контролем. Сейчас это небольшая группа военных. Значительная часть армии по-прежнему сохраняет лояльность, и мы контролируем ситуацию", - заявил министр агентству Рейтер.

Он отметил, что заговорщики смогли лишь захватить контроль над государственным телевидением, и сигнал был прерван на несколько минут, добавляет агентство.