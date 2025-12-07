Рейтинг@Mail.ru
12:46 07.12.2025
Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота
Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота
Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота

Посольство РФ в Бенине рекомендовало россиянам в стране оставаться дома

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Посольство России в Бенине рекомендовало россиянам в стране оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки на фоне попытки госпереворота.
"Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности", - написало посольство в своем Telegram-канале, отметив, что будет информировать о развитии ситуации.
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
СМИ: президент Бенина находится в безопасности после попытки переворота
