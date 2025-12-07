Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота

"Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности", - написало посольство в своем Telegram-канале, отметив, что будет информировать о развитии ситуации.