В Бенине военные предприняли попытку госпереворота

© Фото : соцсети Военные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота, сообщил новостной журнал Jeune Afrique (JA).

« "(Они. — Прим. ред.) захватили контроль над зданием национального телевидения, которое транслировало в воскресенье утром их обращение, <...> заявили, что приостанавливают действие конституции, а также всех политических институтов и партий", — говорится в публикации.

Мятежники утверждают, что отстранили от власти президента Патриса Талона и закрыли границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению.

По данным издания, военные пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передает, что Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям.

Позднее МВД Бенина сообщило о возвращении порядка в стране. По данным СМИ, республиканская гвардия задержала мятежников.

Бенин — страна в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.