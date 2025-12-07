https://ria.ru/20251207/benin-2060398074.html
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота, сообщил новостной журнал Jeune Afrique (JA).
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота, сообщил
новостной журнал Jeune Afrique (JA).
«
"(Они. — Прим. ред.) захватили контроль над зданием национального телевидения, которое транслировало в воскресенье утром их обращение, <...> заявили, что приостанавливают действие конституции, а также всех политических институтов и партий", — говорится в публикации.
Мятежники утверждают, что отстранили от власти президента Патриса Талона и закрыли границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению.
По данным издания, военные пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передает, что Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям.
Позднее МВД Бенина сообщило о возвращении порядка в стране. По данным СМИ, республиканская гвардия задержала мятежников.
Бенин — страна в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.
В ноябре парламент Бенина одобрил поправку к конституции, согласно которой президентские полномочия продлевают с пяти до семи лет. Как сообщало AFP, Талон планировал уйти в отставку в следующем апреле после десяти лет пребывания у власти.