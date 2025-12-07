Рейтинг@Mail.ru
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 07.12.2025 (обновлено: 15:49 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/benin-2060398074.html
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота - РИА Новости, 07.12.2025
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота, сообщил новостной журнал Jeune Afrique (JA). РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:52:00+03:00
2025-12-07T15:49:00+03:00
в мире
бенин
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:64:680:447_1920x0_80_0_0_a9a4249132c2a4e32564a7a1b37ba989.jpg
https://ria.ru/20251207/benin-2060403911.html
https://ria.ru/20251127/gvineya-2058176121.html
бенин
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_02752b6d6e7f8a5e5a1b0a7d5ae102fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бенин, африка
В мире, Бенин, Африка
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота

JA: военные в Бенине утверждают об остановке действия конституции в стране

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине
Военные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Группа военных в Бенине предприняла попытку госпереворота, сообщил новостной журнал Jeune Afrique (JA).
«

"(Они. — Прим. ред.) захватили контроль над зданием национального телевидения, которое транслировало в воскресенье утром их обращение, <...> заявили, что приостанавливают действие конституции, а также всех политических институтов и партий", — говорится в публикации.

Судно у побережья Бенина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Посольство в Бенине обратилось к россиянам после попытки госпереворота
Вчера, 12:46
Мятежники утверждают, что отстранили от власти президента Патриса Талона и закрыли границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению.
По данным издания, военные пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передает, что Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям.
Позднее МВД Бенина сообщило о возвращении порядка в стране. По данным СМИ, республиканская гвардия задержала мятежников.

Бенин — страна в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.

В ноябре парламент Бенина одобрил поправку к конституции, согласно которой президентские полномочия продлевают с пяти до семи лет. Как сообщало AFP, Талон планировал уйти в отставку в следующем апреле после десяти лет пребывания у власти.
Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Военный переворот в Гвинее-Бисау: что известно
27 ноября, 19:13
 
В миреБенинАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала