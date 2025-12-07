Рейтинг@Mail.ru
07.12.2025
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:52 07.12.2025
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию - РИА Новости, 07.12.2025
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию
Председатель Палаты представителей Национального собрания (нижней платы парламента) Белоруссии Игорь Сергеенко посетит Россию 7-9 декабря для участия в сессии... РИА Новости, 07.12.2025
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию

Спикер Палаты представителей НС Белоруссии Сергеенко 7-9 декабря посетит Россию

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Игорь Сергеенко. Архивное фото
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания (нижней платы парламента) Белоруссии Игорь Сергеенко посетит Россию 7-9 декабря для участия в сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщила пресс-служба палаты.
"Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко 7-9 декабря посетит Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Палаты представителей.
Отмечается, что 7-8 декабря спикер примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
"В столице Российской Федерации в эти дни пройдет заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и 18-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ", - подчеркивается в сообщении.
По информации пресс-службы, 9 декабря в Москве ожидается участие Сергеенко в заседании 69-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
1 августа, 16:54
 
