https://ria.ru/20251207/ataka-2060380668.html
БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области
БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области - РИА Новости, 07.12.2025
БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области
Беспилотники ВСУ атаковали север Ростовской области, повреждена вышка ЛЭП на окраине хутора Колундаевский, люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:56:00+03:00
2025-12-07T06:56:00+03:00
2025-12-07T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
шолоховский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области
Слюсарь: БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области, повреждена вышка ЛЭП