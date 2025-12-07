Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Арестованную в Москве по обвинению в оправдании терроризма многодетную мать Юлию Мирзалиеву в СИЗО признали склонной к суициду и совершению преступлений террористической направленности, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Женщину, следует из материалов, в следственном изоляторе поставили на профилактический учет как лицо, склонное к суициду и совершению преступлений террористической направленности. Мирзалиева попыталась оспорить это решение, однако суд отказал ей в принятии жалобы, так как она была подана с нарушениями, отмечается в материалах.