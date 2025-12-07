Рейтинг@Mail.ru
Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду
05:09 07.12.2025
Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду
Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду

РИА Новости: арестованная за оправдание терроризма Мирзалиева склонна к суициду

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Арестованную в Москве по обвинению в оправдании терроризма многодетную мать Юлию Мирзалиеву в СИЗО признали склонной к суициду и совершению преступлений террористической направленности, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве арестовал многодетную мать Мирзалиеву в октябре, ей предъявлено обвинение по статье УК “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”.
Женщину, следует из материалов, в следственном изоляторе поставили на профилактический учет как лицо, склонное к суициду и совершению преступлений террористической направленности. Мирзалиева попыталась оспорить это решение, однако суд отказал ей в принятии жалобы, так как она была подана с нарушениями, отмечается в материалах.
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
