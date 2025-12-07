Рейтинг@Mail.ru
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
Футбол
 
21:34 07.12.2025
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
англия, английская премьер-лига (апл), эдвард нкетиа, харри уилсон, фулхэм, кристал пэлас
Футбол, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Эдвард Нкетиа, Харри Уилсон, Фулхэм, Кристал Пэлас
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ

"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Кристал Пэлас""Кристал Пэлас"
Кристал Пэлас - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лондонское дерби прошло в воскресенье на домашнем стадионе "Фулхэма" и завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Эдвард Нкетиа (20-я минута) и Марк Гехи (87). У хозяев мяч забил Харри Уилсон (38).
"Кристал Пэлас" (26 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (17) располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Фулхэм" в гостях сыграет с "Бёрнли" 13 декабря, а на следующий день "Кристал Пэлас" примет "Манчестер Сити".
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Фулхэм
1 : 2
Кристал Пэлас
38‎’‎ • Харри Уилсон
(Рауль Хименес)
20‎’‎ • Эдди Нкетиа
(Адам Уортон)
87‎’‎ • Марк Гэи
(Йереми Пино)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболАнглияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Эдвард НкетиаХарри УилсонФулхэмКристал Пэлас
 
