"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ - 07.12.2025
"Кристал Пэлас" переиграл "Фулхэм" в матче АПЛ
"Кристал Пэлас" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
