В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

В мэрии Ангарска прошло экстренное совещание в связи со сложившейся в городе ситуацией с подачей тепла.

"Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты. В Ангарском округе введен режим повышенной готовности", - написал Петров в Telegram-канале.

Он отметил, что снижение параметров подаваемого тепла связано с выходом из строя второго котла. Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим, температура должна подняться.