В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 07.12.2025
11:59 07.12.2025
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
Режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9, где вышел из строя один из котлов, сообщает мэр города Сергей Петров.
2025
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9, где вышел из строя один из котлов, сообщает мэр города Сергей Петров.
В мэрии Ангарска прошло экстренное совещание в связи со сложившейся в городе ситуацией с подачей тепла.
«
"Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты. В Ангарском округе введен режим повышенной готовности", - написал Петров в Telegram-канале.
Он отметил, что снижение параметров подаваемого тепла связано с выходом из строя второго котла. Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим, температура должна подняться.
В Якутске восстановили теплоснабжение после аварии с мусоровозом
1 декабря, 16:26
Заголовок открываемого материала