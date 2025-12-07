https://ria.ru/20251207/angarsk-2060398523.html
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 07.12.2025
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
Режим повышенной готовности ввели в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9, где вышел из строя один из котлов, сообщает мэр города Сергей Петров. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:59:00+03:00
2025-12-07T11:59:00+03:00
2025-12-07T11:59:00+03:00
происшествия
ангарск
сергей петров
иркутская область
ангарск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
происшествия, ангарск, сергей петров, иркутская область
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ