Рейтинг@Mail.ru
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:29 07.12.2025 (обновлено: 16:09 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/alkogol-2060408007.html
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года - РИА Новости, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
Потребление алкоголя в России в ноябре сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимуму 1997-1998 годов, следует из анализа РИА Новости данных ЕМИСС. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:29:00+03:00
2025-12-07T16:09:00+03:00
хорошие новости
россия
общество
республика ингушетия
северный кавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821480_0:201:2900:1832_1920x0_80_0_0_d4ffeed396010d744f42b715cb06870b.jpg
https://ria.ru/20251207/alkogol-2060382197.html
https://ria.ru/20251115/gd-2055133648.html
россия
республика ингушетия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a5919e4ede9dd431fe76cdf55a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, республика ингушетия, северный кавказ
Хорошие новости, Россия, Общество, Республика Ингушетия, Северный Кавказ
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года

Потребление алкоголя в России сократилось до минимума за почти 30 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вин
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Потребление алкоголя в России в ноябре сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимуму 1997-1998 годов, следует из анализа РИА Новости данных ЕМИСС.
Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в апреле этого года — тогда показатель опустился до 8,32 литра на душу населения в последние 12 месяцев. В ноябре он составлял уже 7,63 литра.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя
Вчера, 07:26
Настолько низкие значения были последний раз в 1997-1998 годах — тогда два года потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,59 литра.
Житель Москвы в ноябре в среднем потреблял 4,76 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 6,28 литра. В Новосибирской области по итогам ноября было выпито 8,35 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской — 10,34 литра, в Татарстане — 8,27 литра.
Цех розлива - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
15 ноября, 09:20
 
Хорошие новостиРоссияОбществоРеспублика ИнгушетияСеверный Кавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала