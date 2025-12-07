Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ концептуально поддержал предложение о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за ее употребления при условии обеспечения достоверности данных, следует из ответа министерства здравоохранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках", - следует из ответа заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой.

В документе говорится, что нанесение на этикетки алкогольных напитков числа смертей, вызванных алкоголем, не отразит реальную тяжёлую ситуацию, связанную с потреблением алкоголя, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы.