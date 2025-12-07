https://ria.ru/20251207/alkogol-2060382197.html
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ концептуально поддержал предложение о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за ее употребления при условии обеспечения достоверности данных, следует из ответа министерства здравоохранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Одиннадцатого ноября депутаты Госдумы
от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым
направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
с предложением наносить на бутылках алкоголя информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за ее употребления.
"Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках", - следует из ответа заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой.
В документе говорится, что нанесение на этикетки алкогольных напитков числа смертей, вызванных алкоголем, не отразит реальную тяжёлую ситуацию, связанную с потреблением алкоголя, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы.
В министерстве также подчеркнули, что внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о смертности, возможно только при условии обеспечения достоверности, сопоставимости и полноты статистической информации.