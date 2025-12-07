Рейтинг@Mail.ru
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/alkogol-2060382197.html
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя - РИА Новости, 07.12.2025
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя
Минздрав РФ концептуально поддержал предложение о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T07:26:00+03:00
2025-12-07T07:26:00+03:00
общество
россия
владислав даванков
михаил мурашко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777728779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e93bd7359e2d0fb96bc16835575c7b07.jpg
https://ria.ru/20251116/potreblenie-2055255585.html
https://ria.ru/20251111/gd-2054182985.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777728779_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_3c7283ffe762728037ff78421c89f461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владислав даванков, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Минздрав поддержал идею нанесения на бутылки информации о вреде алкоголя

РИА Новости: Минздрав поддержал идею писать о вреде алкоголя на бутылках

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ концептуально поддержал предложение о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за ее употребления при условии обеспечения достоверности данных, следует из ответа министерства здравоохранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Одиннадцатого ноября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением наносить на бутылках алкоголя информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за ее употребления.
Крепкий алкоголь - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года
16 ноября, 08:04
"Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках", - следует из ответа заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой.
В документе говорится, что нанесение на этикетки алкогольных напитков числа смертей, вызванных алкоголем, не отразит реальную тяжёлую ситуацию, связанную с потреблением алкоголя, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы.
В министерстве также подчеркнули, что внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о смертности, возможно только при условии обеспечения достоверности, сопоставимости и полноты статистической информации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ГД предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей
11 ноября, 14:03
 
ОбществоРоссияВладислав ДаванковМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала