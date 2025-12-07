https://ria.ru/20251207/aljaska-2060369216.html
Сообщений о пострадавших от землетрясения на Аляске пока нет
Сообщений о пострадавших от землетрясения на Аляске пока нет
Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях на Аляске от землетрясения магнитудой 7,0 пока нет. РИА Новости, 07.12.2025
Сенатор США от Аляски: сообщений о пострадавших от землетрясения пока нет
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил
, что сообщений о пострадавших или разрушениях на Аляске от землетрясения магнитудой 7,0 пока нет.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 7,0 недалеко от города Якутат в штате Аляска
. Землетрясение произошло в 90 километрах к северу от города, очаг залегал на глубине 10 километров.
"Мы вместе с командой отслеживаем землетрясение магнитудой 7,0 около (города – ред.) Якутат. Мы рады, что сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступило, также не было выпущено предупреждений или рекомендаций об угрозе цунами, но мы сохраняем бдительность", - написал сенатор на своей странице в соцсети Х.