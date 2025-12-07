Сообщений о пострадавших от землетрясения на Аляске пока нет

"Мы вместе с командой отслеживаем землетрясение магнитудой 7,0 около (города – ред.) Якутат. Мы рады, что сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступило, также не было выпущено предупреждений или рекомендаций об угрозе цунами, но мы сохраняем бдительность", - написал сенатор на своей странице в соцсети Х.