07.12.2025
02:58 07.12.2025
Сообщений о пострадавших от землетрясения на Аляске пока нет
Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях на Аляске от землетрясения магнитудой 7,0 пока нет. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, аляска
В мире, Аляска
© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях на Аляске от землетрясения магнитудой 7,0 пока нет.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 7,0 недалеко от города Якутат в штате Аляска. Землетрясение произошло в 90 километрах к северу от города, очаг залегал на глубине 10 километров.
"Мы вместе с командой отслеживаем землетрясение магнитудой 7,0 около (города – ред.) Якутат. Мы рады, что сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступило, также не было выпущено предупреждений или рекомендаций об угрозе цунами, но мы сохраняем бдительность", - написал сенатор на своей странице в соцсети Х.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Аляске произошло землетрясение
27 ноября, 20:30
 
В миреАляска
 
 
