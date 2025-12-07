Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников

ПЕРМЬ, 7 дек — РИА Новости. Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщается в местном паблике об организации юмористических проектов в краевом центре.

"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима уше из жизни 6 декабря после инсульта", — указано на странице группы "Стендап Мафия Пермь" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что мужчина будет кремирован. Прощание с ним пройдет в 15:00 (13:00 мск) во вторник в специализированном помещении на улице Старцева.

Два дня назад супруга Красильникова написала в соцсетях, что Дмитрий после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии. По этой причине все анонсированные стендап-выступления в Перми отменены.