Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников
Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщается в местном... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-07T19:57:00+03:00
2025-12-07T19:57:00+03:00
2025-12-08T00:02:00+03:00
пермь
дмитрий красильников
общество
пермь
2025
Новости
ru-RU
ПЕРМЬ, 7 дек — РИА Новости. Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщается в местном паблике об организации юмористических проектов в краевом центре.
"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима уше из жизни 6 декабря после инсульта", — указано на странице группы "Стендап Мафия Пермь" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что мужчина будет кремирован. Прощание с ним пройдет в 15:00 (13:00 мск) во вторник в специализированном помещении на улице Старцева.
Два дня назад супруга Красильникова
написала в соцсетях, что Дмитрий после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии. По этой причине все анонсированные стендап-выступления в Перми
отменены.
Дмитрий Красильников в Перми организовывал стендап-концерты и "Черный КВН", был ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На странице Красильникова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он родился в 1980 году, снимался в сериале "Реальные пацаны" (исполнил роль Андрея, друга Вики), участвовал в проектах "Comedy Баттл" и "Смех Без правил" на телевидении.