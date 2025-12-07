Рейтинг@Mail.ru
Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников
19:57 07.12.2025 (обновлено: 00:02 08.12.2025)
Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников
Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников - РИА Новости, 08.12.2025
Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников
Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщается в местном... РИА Новости, 08.12.2025
Умер актер "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников

Умер актер "Реальных пацанов" и ведущий Дмитрий Красильников

© Фото : Стендап МАФИЯ ПермьДмитрий Красильников
Дмитрий Красильников - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Стендап МАФИЯ Пермь
Дмитрий Красильников. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 дек — РИА Новости. Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщается в местном паблике об организации юмористических проектов в краевом центре.
"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима уше из жизни 6 декабря после инсульта", — указано на странице группы "Стендап Мафия Пермь" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что мужчина будет кремирован. Прощание с ним пройдет в 15:00 (13:00 мск) во вторник в специализированном помещении на улице Старцева.
Два дня назад супруга Красильникова написала в соцсетях, что Дмитрий после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии. По этой причине все анонсированные стендап-выступления в Перми отменены.
Дмитрий Красильников в Перми организовывал стендап-концерты и "Черный КВН", был ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На странице Красильникова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он родился в 1980 году, снимался в сериале "Реальные пацаны" (исполнил роль Андрея, друга Вики), участвовал в проектах "Comedy Баттл" и "Смех Без правил" на телевидении.
