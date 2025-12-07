Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 07.12.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация.
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Грозного ("Северный"), Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
