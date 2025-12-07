https://ria.ru/20251207/aeroporty-2060369367.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 07.12.2025
