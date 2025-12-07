https://ria.ru/20251207/aeroport-2060464694.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.12.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T23:50:00+03:00
2025-12-07T23:50:00+03:00
2025-12-07T23:53:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20251207/aeroporty-2060385604.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов