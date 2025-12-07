https://ria.ru/20251207/aeroport-2060375242.html
В аэропортах Оренбурга и Орска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:43:00+03:00
2025-12-07T04:43:00+03:00
2025-12-07T04:45:00+03:00
https://ria.ru/20251207/aeroport-2060375016.html
