В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T01:51:00+03:00
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
