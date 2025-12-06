Рейтинг@Mail.ru
Трамп поговорил по телефону с Роналду - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Футбол
 
20:35 06.12.2025
Трамп поговорил по телефону с Роналду
Трамп поговорил по телефону с Роналду - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Трамп поговорил по телефону с Роналду
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с футболистом сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Трамп поговорил по телефону с Роналду

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с футболистом сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
В соцсети Truth Social американский президент назвал Роналду "великим футболистом", отметил, что тот "только что позвонил", чтобы поблагодарить за тур по Белому дому и Овальному кабинету на этой неделе.
"Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает!!!" – отметил он.
В ноябре Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Позднее сам Трамп показал футболисту и его невесте Белый дом.
Президент США отмечал, что визит именитого футболиста в Белый дом помог ему поднять авторитет в глазах собственного сына Бэррона.
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
 
