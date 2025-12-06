https://ria.ru/20251206/tramp-2060344350.html
Трамп поговорил по телефону с Роналду
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с футболистом сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Трамп назвал Роналду невероятным парнем