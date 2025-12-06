Трибуна на стадионе "Спартака" получила имя Симоняна

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак" получила имя лучшего бомбардира в истории команды Никиты Симоняна, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Церемония прошла у стадиона "красно-белых" в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". В ней приняли участие дочь экс-футболиста "Спартака" Виктория Симонян, бывший главный тренер "красно-белых" Олег Романцев и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Матч "Спартак" - "Динамо" начнется в 16:45 мск и будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1956 года. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания.
Никита Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем - в Российском футбольном союзе (РФС).
Олимпийский чемпион - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
