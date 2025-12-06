Трибуна на стадионе "Спартака" получила имя Симоняна

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак" получила имя лучшего бомбардира в истории команды Никиты Симоняна, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Матч "Спартак" - "Динамо" начнется в 16:45 мск и будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1956 года. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания.