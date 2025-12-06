Рейтинг@Mail.ru
Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России
Футбол
 
16:15 06.12.2025 (обновлено: 17:46 06.12.2025)
Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России
Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России
Московская футбольная команда "Спартак" в первой части чемпионата страны наиграла в лучшем случае на тройку по пятибалльной системе, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T16:15:00+03:00
2025-12-06T17:46:00+03:00
футбол
спорт
россия
александр жуков
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
россия
Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России

Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части РПЛ на тройку

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Московская футбольная команда "Спартак" в первой части чемпионата страны наиграла в лучшем случае на тройку по пятибалльной системе, заявил РИА Новости болельщик "красно-белых" первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
"Спартак" в 17 матчах набрал 28 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице. В ноябре после ухода серба Деяна Станковича команду возглавил Вадим Романов.
«
"Трудно пока сказать, сохранит ли Вадим Романов свой пост, я думаю, что до зимнего перерыва никаких изменений не будет. Выступление "Спартака" в первой части чемпионата России я оцениваю на тройку. Максимум на тройку", - сказал Жуков.
В субботу "Спартак" на своем поле примет "Динамо" в московском дерби. Этот матч станет заключительным для обеих команд перед перерывом на зимнюю паузу.
