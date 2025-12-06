Жуков оценил выступление "Спартака" в первой части чемпионата России

«

"Трудно пока сказать, сохранит ли Вадим Романов свой пост, я думаю, что до зимнего перерыва никаких изменений не будет. Выступление "Спартака" в первой части чемпионата России я оцениваю на тройку. Максимум на тройку", - сказал Жуков.