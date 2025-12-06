Рейтинг@Mail.ru
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"
Футбол
 
14:09 06.12.2025
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"
футбол
матвей сафонов
илья забарный
люка шевалье
пари сен-жермен (псж)
Матвей Сафонов, Илья Забарный, Люка Шевалье, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Футбол, Матвей Сафонов, Илья Забарный, Люка Шевалье, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не вошел в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна", сообщается в аккаунте столичного клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в субботу в Париже и начнется в 23:05 по московскому времени. Ранее RMC Sport сообщал, что Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1).
В заявку клуба вошел российский голкипер Матвей Сафонов, который не провел ни одного матча в текущем сезоне. При этом в списке отсутствует украинский защитник Илья Забарный.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
