"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"
Основной вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не вошел в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна",
2025-12-06T14:09:00+03:00
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не вошел в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна", сообщается в аккаунте столичного клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в субботу в Париже и начнется в 23:05 по московскому времени. Ранее RMC Sport сообщал, что Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1).
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Матч не начался
В заявку клуба вошел российский голкипер Матвей Сафонов, который не провел ни одного матча в текущем сезоне. При этом в списке отсутствует украинский защитник Илья Забарный.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.