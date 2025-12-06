"Шевалье вне состава": Сафонов попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не вошел в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна", сообщается в аккаунте столичного клуба в соцсети Х.

Встреча пройдет в субботу в Париже и начнется в 23:05 по московскому времени. Ранее RMC Sport сообщал, что Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1).

В заявку клуба вошел российский голкипер Матвей Сафонов, который не провел ни одного матча в текущем сезоне. При этом в списке отсутствует украинский защитник Илья Забарный.