Овечкин был готов врезать американцу! Россиянин прервал мощную серию

"Вашингтон" проиграл "Анахайму" и прервал победную серию. Александр Овечкин остановился в шаге от исторического достижения, а также вступил в потасовку с соперником.

"В свои 40 лет Овечкин все еще играет на топ-уровне"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" подошли к завершению трудной и энергозатратной гостевой серии в хорошем расположении духа. До поездки в Анахайм на матч с местными "Дакс" подопечные Спенсера Карбери поочередно обыграли "Нью-Йорк Айлендерс", а также "Лос-Анджелес Кингз" с "Сан-Хосе Шаркс" в рамках очередного бэк-ту-бэк. В каждой из трех игр "Кэпиталз" пропустили всего по одной шайбе, но при этом забросили суммарно 14. И если в первый месяц со старта нового сезона Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" был одной из худших команд чемпионата по количеству голов в ворота соперников, то за последние несколько недель "столичные" заметно улучшили этот компонент и вошли в число лучших клубов первенства — до сегодняшнего дня больше "Кэпс", в активе которых было 98 голов, забили только "Колорадо Эвеланш" (108).

Рядом с "Кэпиталз" в рейтинге самых результативных команд чемпионата находится и "Анахайм". "Дакс" — одно из главных открытий нынешнего сезона. За последние годы интерес к "уткам" был утрачен, несмотря на наличие в команде талантливых и ярких хоккеистов. Но в новом сезоне "Анахайм" заставил общественность обратить свое внимание на клуб.

Еще весной калифорнийцы назначили на пост главного тренера команды именитого специалиста Джоэля Кенневилля, который привел "Чикаго Блэкхокс" к трем за шесть сезонов Кубкам Стэнли, но с октября 2021 года оставался без работы по причинам, не связанным со спортом. Кенневилль вдохнул в "Дакс" новую жизнь. Под его руководством команда одержала 11 побед в первых 15 матчах чемпионата и за этот отрезок оформила в том числе победную серию из семи игр, попутно разбив чемпионов последних двух сезонов "Флориду Пантерз" (7:3), а также вышла в лидеры Тихоокеанского дивизиона и закрепились в топе Западной конференции.

Главной особенностью "уток" является то, что лидерами коллектива являются молодые игроки, которые отлично взаимодействуют с возрастными хоккеистами. В число лучших бомбардиров команды входят 20-летний Лео Карлссон (36 очков в 27 матчах), 21-летний Каттер Готье (30 очков в 27 матчах), 19-летний Беккетт Сеннеке (20 очков в 27 матчах) и 22-летний Мэйсон Мактавиш (19 очков в 27 матчах). Даже 22-летний российский защитник Павел Минтюков, еще в ноябре желавший быть обменянным в другой клуб, адаптировался к требованиям тренерского штаба и в предыдущих четырех матчах набрал 3 очка (2 гола и 1 передача).

Перед игрой с "Анахаймом" "Вашингтон" оказался в шаге от повторения невероятно редкого для клуба достижения. До сих пор за всю историю столичной франшизы "Кэпиталз" лишь однажды одержали четыре победы в рамках одной выездной серии: в октябре 1983 года "Кэпс" выиграли четыре гостевые встречи из шести. Сегодня команда Карбери могла повторить этот клубный рекорд, ведь к новой встрече с "Дакс" шла на победной серии из пяти предыдущих очных матчей с "утками". Последний раз обе команды сошлись друг с другом в марте, и "Вашингтон" победил в Анахайме со счетом 7:4 — со стороны хозяев площадки голом отметился все тот же Минтюков, а у "Кэпиталз" ассистентский хет-трик оформил Александр Овечкин.

« "В свои 40 лет Алекс Овечкин по-прежнему играет на топ-уровне и в этой "регулярке" занимает второе место в команде по набранным очкам (29) при 14 заброшенных шайбах и 15 голевых передачах. В недавнем матче против "Сан-Хосе Шаркс", в котором "Кэпиталз" одержали победу со счетом 7:1, Овечкин оформил дубль и 181-й раз в карьере забросил минимум две шайбы за игру, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки (189 матчей с двумя голами в чемпионатах НХЛ)", — отметила пресс-служба "Анахайма" в тексте-анонсе новой очной встречи с российским голеадором и его командой.

За несколько часов до матча "Вашингтон" столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Перед игрой из-за травмы верхней части тела выбыл голкипер команды Чарли Линдгрен, который накануне помог "Кэпиталз" обыграть "Сан-Хосе", совершив 23 сейва после 24 бросков и отметившись голевой передачей. Клуб во время выездной серии в Калифорнии не имел возможности оперативно вызвать вратаря из своего фарм-клуба и в экстренном порядке на один матч подписал просмотровый контракт с 35-летним Паркером Милнером, который пусть и выступал в системе "Вашингтона", но никогда ранее не играл в НХЛ и завершил карьеру еще четыре года назад. Спенсери Карбери оставалось рассчитывать на то, что временному резервисту Логана Томпсона не придется вступать в дело. Тем не менее на традиционный круг новичка в рамках предматчевой разминки Милнер вышел.

Игроки "Анахайма" осознавали наличие слабого места у "Вашингтона" и с первых минут максимально нагрузили Логана Томпана волной бросков. Более десяти выстрелов в створ ворот "Кэпиталз" пришлись за первый период, и с ними голкипер "Кэпиталз" до последнего справлялся. Ценную помощь ему оказали партнеры, которые попытались сбить атакующий темп "Дакс" и в середине периода открыли счет, когда Том Уилсон нанес разящий бросок из слота.

Впрочем, свои попытки поразить ворота "Вашингтона" хозяева площадки все-таки довели до успеха, хотя им в некоторой степени помогли судьи. За несколько минут до перерыва защитник "Анахайма" Джейкоб Труба, известный своей манерой играть жестко и на грани фола, применил мощнейший силовой прием против Райана Леонарда. 20-летний форвард "Кэпиталз" не видел, как в него летит оппонент, и был не готов к удару, оттого хит получился более опасным. Леонард после удара не сразу смог подняться на ноги и с трудом покинул площадку, отправившись в раздевалку и досрочно завершив матч.

В "Вашингтоне" настаивали на том, чтобы уличить Трубу в нарушении правил за, вероятно, удар в область головы, тем более что в момент силового приема он отрывал ноги, но арбитры сочли хит чистым. Помимо того, судьи также оставили "Кэпиталз" в меньшинстве, удалив на две минуты за грубость Джейкоба Чикрана, заступившегося за партнера по команде. Формально при игре "4 на 5" гости выстояли, но пока Чикран возвращался из штрафного бокса, Каттер Готье все-таки поразил ворота "Вашингтона" и забросил свою 16-ю шайбу в сезоне.

После перерыва игроки "Кэпс" ожидаемо охотились на Трубу и искали возможность отомстить ему. Особенно старался Том Уилсон: главный хулиган и громила в стане "столичных" несколько раз призывал защитника "Анахайма" к ответу, но тот предложения сойтись в поединке игнорировал. Тогда гости иной способ наказать "уток", когда Этен Фрэнк поразил ворота Вилле Хуссо и вывел "Вашингтон" вперед. Тем самым форвард запустил цепную реакцию. Уже 13 секунд спустя "Дакс" отыгрались благодаря удачному подставлению от Росса Джонстона после выстрела Радко Гудаса, а еще минутой позднее Алексей Протас преуспел на добивании и вернул гостям преимущество в счете. Его "столичные", впрочем, не удержали и незадолго до второго перерыва вновь пропустили.

В третьей 20-минутке накал эмоций стал еще выше и количество стычек возросло. Нервы сдавали даже у Александра Овечкина, который обычно старается не тратить силы на потасовки, но в один момент в перепалку с соперником вступил и он. В одном из эпизодов американский форвард "Анахайма" Фрэнк Ватрано толкнул Чикрана так, что тот по инерции влетел в борт. Лишь в последний момент игрок "Вашингтона" успел выставить руки вперед, чтобы не врезаться лицом. Овечкин посчитал такой поступок игрока "Дакс" чересчур грязным и моментально налетел на оппонента. За своего пострадавшего одноклубника тут же заступился и Дилан Строум, из-за чего впоследствии перепалка переросла в массовую потасовку. Впрочем, судьи вовремя разняли игроков и не дали тем устроить мордобой. Итогом эпизода стал малый штраф для Ватрано.

Свое большинство "Кэпиталз" реализовать не смогли. У "Вашингтона" в принципе было предостаточно моментов, чтобы снова выйти вперед, но подвела реализация — голкипер "Анахайма" Вилле Хуссо действовал очень эффектно и сотворил несколько поистине классных спасений.

Тот же Овечкин так и не смог переиграть своего старого знакомого. Для Хуссо и Александра Михайловича эта встреча стала пятой очной в чемпионатах НХЛ, и российский форвард "Кэпс" лишь однажды смог забить финскому вратарю. Это случилось еще в ноябре 2022 года, когда Хуссо еще выступал за "Детройт Ред Уингз", а Ови только подбирался к отметке в 800 голов в карьере в "регулярках" лиги. Сегодня же Овечкин остался без набранных очков, и его результативная серия прервалась, составив шесть матчей. При этом он остановился в шаге от повторения мощного достижения Игоря Ларионова, который в сезоне-2000/01 в четырех матчах подряд набрал минимум по два очка за игру и установил рекорд среди российских игроков в возрасте 40 лет и старше.

До конца основного времени и в овертайме обе команды более так и не сообразили заброшенных шайб и довели выяснение отношений до буллитной серии, которая также не обошлась без скандала. Автором первого броска стал Лео Карлссон. Юный швед свою попытку реализовал, но рефери ее не засчитали: после четырех с лишним минут просмотра видеоповтора эпизода судьи зафиксировали двойное касание со стороны форварда "Дакс", который к тому же ударил вратарю "Вашингтона" по щиткам. Впрочем, в дальнейшем "утки" все же оказались удачливее и следующие две попытки реализовали, тогда как у "Кэпиталз" из трех бросков только один оказался голевым.

3:4 по буллитам — "Вашингтон" не смог повторить исторический рекорд клуба и прервал победную серию. Овечкин и компания возвращаются в столицу США, где им предстоит встретиться с "Коламбус Блю Джекетс" и "Каролиной Харрикейнз".