"Вашингтон" с Овечкиным прервал победную серию в НХЛ
Хоккей
 
09:05 06.12.2025
"Вашингтон" с Овечкиным прервал победную серию в НХЛ
"Вашингтон" с Овечкиным прервал победную серию в НХЛ
"Вашингтон" с Овечкиным прервал победную серию в НХЛ
Клуб "Анахайм Дакс" по итогам серии буллитов одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
анахайм дакс
александр овечкин
павел минтюков
/20251206/khokkey-2060260058.html
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Клуб "Анахайм Дакс" по итогам серии буллитов одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Анахайм
4 : 31:0
Вашингтон
18:16 • Каттер Готье
(Beckett Sennecke, Джексон Лакомб)
26:19 • Росс Джонстон
(Радко Гудас, Олен Зеллвегер)
37:59 • Beckett Sennecke
(Росс Джонстон)
65:01 • Трой Терри (П)
65:01 • Мейсон Мактавиш (П)
09:29 • Том Уилсон
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
26:06 • Этен Франк
27:38 • Алексей Протас
(Мэтт Рой, Дилан Строум)
65:01 • Энтони Бовилье (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (19-я минута), Росс Джонстон (27) и Беккетт Сеннеке (38). У "Вашингтона" отличились Том Уилсон (10), Итен Фрэнк (27) и Алексей Протас (28). Победный буллит реализовал игрок "Анахайма" Мэйсон Мактавиш.
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал личную результативную серию, которая составила шесть матчей.
"Вашингтон" прервал серию из шести побед в НХЛ. Команда с 36 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" (36 очков) поднялся на первое место в Тихоокеанском дивизионе.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ
08:39
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Анахайм Дакс Александр Овечкин Павел Минтюков
 
Матч-центр
 
