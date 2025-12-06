"Вашингтон" с Овечкиным прервал победную серию в НХЛ

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (19-я минута), Росс Джонстон (27) и Беккетт Сеннеке (38). У "Вашингтона" отличились Том Уилсон (10), Итен Фрэнк (27) и Алексей Протас (28). Победный буллит реализовал игрок "Анахайма" Мэйсон Мактавиш.
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал личную результативную серию, которая составила шесть матчей.
"Вашингтон" прервал серию из шести побед в НХЛ. Команда с 36 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" (36 очков) поднялся на первое место в Тихоокеанском дивизионе.
