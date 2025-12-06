Рейтинг@Mail.ru
Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ
08:39 06.12.2025
Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ
Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Анахайм Дакс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Анахайм Дакс, Александр Овечкин
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Анахайм Дакс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Анахайм
4 : 31:0
Вашингтон
18:16 • Каттер Готье
(Beckett Sennecke, Джексон Лакомб)
26:19 • Росс Джонстон
(Радко Гудас, Олен Зеллвегер)
37:59 • Beckett Sennecke
(Росс Джонстон)
65:01 • Трой Терри (П)
65:01 • Мейсон Мактавиш (П)
09:29 • Том Уилсон
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
26:06 • Этен Франк
27:38 • Алексей Протас
(Мэтт Рой, Дилан Строум)
65:01 • Энтони Бовилье (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В начале третьего перида при счете 3:3 произошла потасовка с участием российского нападающего "Вашингтона" Александром Овечкиным. Американский форвард "Анахайма" Фрэнк Ватрано толкнул защитника "Кэпиталз" Джейкоба Чикрана, после чего тот врезался в борт. Овечкин и его одноклубник Дилан Строум моментально заступились за пострадавшего партнера и начали перепалку с Ватрано. Стычка переросла в массовую потасовку, но судьи разняли игроков.
По итогам эпизода Ватрано был наказан малым штрафом за блокировку. "Вашингтон" впоследствии не смог реализовать большинство.
