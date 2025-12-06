Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

В начале третьего перида при счете 3:3 произошла потасовка с участием российского нападающего "Вашингтона" Александром Овечкиным. Американский форвард "Анахайма" Фрэнк Ватрано толкнул защитника "Кэпиталз" Джейкоба Чикрана, после чего тот врезался в борт. Овечкин и его одноклубник Дилан Строум моментально заступились за пострадавшего партнера и начали перепалку с Ватрано. Стычка переросла в массовую потасовку, но судьи разняли игроков.